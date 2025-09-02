ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два самолета се сблъскаха в Колорадо, има загинал и ранени
Cessna 172 и Extra Flugzeugbau EA300 са се приближили до общинското летище Форт Морган, когато са се ударили във въздуха, според Федералната авиационна администрация (FAA). Властите казаха, че са получили съобщение за катастрофата около 10:44 ч. местно време в неделя.
Двама пътници в Cessna са получили леки наранявания, докато единият пътник във втория самолет е откаран в местна болница. Четвъртият човек е починал на място.
FAA и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разследват причината за инцидента.
|общо новини по темата: 717
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
