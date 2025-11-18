Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Във вторник, 18 ноември, два трамвая и градски автобус се сблъскаха във Варшава, Полша, в резултат на което 16 души бяха ранени, а движението бе значително затруднено, съобщава RMF24.

Инцидентът е станал преди 08:00 часа сутринта местно време на булевард "Солидарност“.

В резултат на сблъсъка ранени 16 души.

На мястото на инцидента работи полиция и служби за спешна помощ. В момента се наблюдават значителни нарушения в движението.

В ход е щателно разследване на причините за инцидента.

Припомняме, че 14 ноември в центъра на Стокхолм двуетажен автобус се блъсна в спирка на градския транспорт, където са стояли пътници, в резултат на инцидента имаше ранени и загинали.