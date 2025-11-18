RMF24.
Инцидентът е станал преди 08:00 часа сутринта местно време на булевард "Солидарност“.
В резултат на сблъсъка ранени 16 души.
На мястото на инцидента работи полиция и служби за спешна помощ. В момента се наблюдават значителни нарушения в движението.
В ход е щателно разследване на причините за инцидента.
Припомняме, че 14 ноември в центъра на Стокхолм двуетажен автобус се блъсна в спирка на градския транспорт, където са стояли пътници, в резултат на инцидента имаше ранени и загинали.
Два трамвая и автобус се сблъскаха в центъра на Варшава, има ранени
