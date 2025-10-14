ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама българи са осъдени за кражба на олио във Великобритания
Николай Костов, 39 г., и неговият шурей Димитър Мурджев, 37 г., са осъдени от съда на Южна Кумбрия на 8 октомври, след като са признати за виновни по едно обвинение за кражба..
"Полицията забелязала подсъдимите в автомобил, който им се сторил подозрителен. Малко след това те били забелязани на Чърч Стрийт в Амблсайд.
Полицията проверила колата и открила оборудване, което те използвали, за да откраднат олио за готвене.“
В автомобила са били намерени варели, количка и контейнери за преливане на масло.
Костов има едно предишно осъждане за подобно престъпление през декември 2023 г.
Мурджев глобен с 588 паунда за участието си, тъй като е жител на Германия и няма как да положи обществено полезен труд.
