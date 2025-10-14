Сподели close
Двама души са загинали, а 19 са спасени от гумена лодка по време на операция на гръцката брегова охрана. Инцидентът е станал край северния бряг на Родос, в източното Егейско море, съобщи eKathimerini.

Властите съобщиха, че телата са на мъж и дете.

Спасените са транспортирани благополучно до пристанището на Родос, където им е оказана първа помощ.