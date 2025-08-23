Новини
Двама души загинаха при буря в Румъния 
Автор: Елиза Дечева 11:07Коментари (0)19
©
Двама души загинаха в езерото Снагов в петък вечерта, след като бяха изненадани от мощна буря, връхлетяла Румъния, съобщи Инспектората за извънредни ситуации Букурещ - Илфов, цитиран от Digi24. 

Заради бурята, беше обявено и съобщение RO-ALERT, а ръководителят на DSU Раед Арафат каза на хората да се махнат от опасните зони. 

"В резултат на метеорологичните явления през нощта пожарникарите от ISU Букурещ-Илфов бяха помолени да се намесят в издирването на двама души, които са били изненадани от бурята при извършване на развлекателни дейности на езерото Снагов. Водолазите от ISUBIF, заедно със специализирани екипажи от Транспортна полиция и доброволци, продължиха да издирват двамата с помощта на сонари и друга специфична техника. След претърсването бяха идентифицирани и извадени от водата, като бяха обявени за мъртви от лекаря, присъстващ на мястото", каза ISUBIF.

В района на Букурещ-Илфов са били подадени над 15 обаждания на 112. 

Съобщава се, че 38 населени места в 15 окръга са били засегнати от бурята. Заради силните ветрове, над 150 дървета са били паднали, а близо 40 автомобила са били повредени заради наводненията. В окръг Арджес покрив е затрупал 3 души, един от тях, 18-годишен младеж, е загинал.

Актуални теми
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
