The Times of Israel.
Един от загиналите войници е сержант първи клас Махер Катар (38), оператор на тежки машини, докато името на другия войник ще бъде публикувано по-късно, пише медията.
Инцидентът е станал близо до военен пост в Южен Ливан, срещу израелската гранична общност Манара.
Според предварително разследване, инцидентът е станал, след като бронетранспортьор ''Puma'' е заседнал по средата на операциите в района.
Израелските сили са изпрати друг бронетранспортьор ''Puma'' и два бронирани булдозера D9 в опит да го измъкнат. Един от булдозерите D9 е бил ударен от ракета, вероятно противотанкова ракета или минохвъргачка, причинявайки пожар, който е убил двамата войници на място, според разследването на израелските военни. Един полицай също е бил леко ранен при инцидента.
Двама израелски войници са убити при атака на Хизбула в Южен Ливан
©
Още по темата
/
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
16:46
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
16:00
Израел частично отвори въздушното си пространство за пътнически полети за първи път от 28 февруари
12:28
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
11:38
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.