Двама полицаи са убити при стрелба в Измир 

© 16-годишен откри огън днес сутринта в полицейски участък в Измир, Турция. Властите съобщават, че двама полицаи са били убити, а трети е бил критично ранен, пише Turkey Today.



Нападението е станало в полицейския участък Салих Исгорен в квартал Балцова в Измир. Според първоначалните доклади от местопроизшествието, стрелецът е използвал пушка с помпа.



Вътрешният министър Али Ерликая идентифицира жертвите като началник на полицията първи клас Мухсин Айдемир, главен инспектор на полицията и полицейски служител Хасан Акин. Полицаят Омер Амилаг е сериозно раненият.



"Заподозреният за инцидента, Е. Б. на 16 години, е заловен. Започнато е разследване на инцидента", каза още вътрешният министър.



Кметът на Измир Джемил Тугай нарече нападението "коварна атака".