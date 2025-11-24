Digi24.
Според свидетели мъжете тичали, жестикулирайки към пилотите, докато самолетът вече е стартирал двигателите си. Служител на летището бързо е успял да ги спре. По данни на немската медия T-online двамата са счупили стъклото на авариен изход и са натиснали бутона за достъп до пистата, като по този начин са нарушили частна собственост.
Федералната полиция съобщава, че е започнато разследване за нарушение на закона за безопасността на въздушното движение. Инцидентът предизвика възмущение сред пътниците и екипажа, като видеа от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи. Експерти определят действията на двамата мъже като "груба небрежност", отбелязвайки опасността от заклещването в двигателите и потенциалното застрашаване на човешки живот.
Двама румънци нахлуха на пистата на летище Кьолн, опитвайки се да хванат полет за Букурещ
©
Още от категорията
/
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
Обвиненият за нападението във влак във Великобритания е изправен пред нови обвинения, сред които и нападение над 14-годишно момче
19.11
8 загинали и 24 ранени след взрив на кола бомба до една от най-популярните забележителности в Ню Делхи
10.11
Двама са арестувани, след като американско були нападна и причини смъртта на 9-месечно бебе в Южен Уелс
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина легендарен актьор
08:43
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.