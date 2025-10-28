BBC. Спешните служби бяха повикани в мината Endeavour в Кобар, на около 700 км северозападно от Сидни, във вторник сутринта, след съобщения за двама тежко ранени.
Полицията потвърди смъртта на мъж на около 60 години на място, а две жени, и двете на около 20 години, бяха извадени на повърхността. Едната от тях по-късно почина, а втората беше транспортирана с хеликоптер до болница с леки наранявания и шок. Polymetals Resources, която придоби мината Endeavour през 2023 г., съобщи, че всички операции на обекта са временно преустановени. Причините за експлозията все още не са уточнени.
Изпълнителният председател на компанията Дейв Спроул заяви, че е "шокиран и натъжен от трагичния инцидент" и изказа съболезнования на семействата, приятелите и колегите на загиналите. Смъртните случаи от експлозии в мини са рядкост в Австралия, като последният смъртен случай е регистриран през 2015 г. в мина в Куинсланд, според Safe Work Australia.
Мината Endeavour, според уебсайта ѝ, е работила непрекъснато от 1982 до 2020 г. Новите собственици са в процес на рестартирането на минните дейности за производството на сребро, цинк и олово. Обектът включва 7-километров спад и 300-метрова шахта.
Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс изрази съболезнованията си на семействата, приятелите и колегите на загиналите. "Това е сърцераздирателен ден за общността на Кобар и ще се усети в цялата минна индустрия", заяви той. Минс подчерта, че протоколите за безопасността в минното дело значително са се подобрили, но трагедията е "напомняне защо винаги трябва да бъдем бдителни, за да защитим работниците".
