|Две деца на осем и десет години са убити при стрелбата в католическо училище в Минеаполис
''Децата са били на осем и десет години'', заяви О'Хара по време на извънредна пресконференция пред медиите
Родителите им са били уведомени, допълни началникът на полицията.
Засега се знае за близо 20 ранени, като двама от пострадалите при стрелната са в критично състояния.
Полицията съобщи също, че извършителят е около 20-годишен мъж, без криминално досие.
Той е отнел живота си с огнестрелно оръжие, малко преди полицията да пристигне на мястото на трагедията.
