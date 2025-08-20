Новини
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
Автор: Илиана Пенова 15:57Коментари (0)8
©
Швейцария и Австрия заявяват, че са готови да посрещнат руския президент Владимир Путин, въпреки издадената заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за него, на евентуална среща на върха с украинския му колега Володимир Зеленски, съобщава AFP, цитирани от news.ro. Според правилата, установени миналата година, швейцарското федерално правителство може да предостави "имунитет на лице, за което е издадена международна заповед за арест“, ако то се яви "на мирна конференция, а не по лични причини“, обяви във вторник швейцарският външен министър Игнацио Касис, пише Digi24

Френският президент Еманюел Макрон повдигна въпроса за евентуална среща на върха между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски в Европа, "в неутрална страна, може би Швейцария“, и се застъпи за европейската централа на ООН в Женева. В съседна Австрия канцлерът Кристиан Щокер също предложи провеждането на подобна конференция, позовавайки се на "дългогодишната традиция“ на Виена в тази област, домакин на много международни организации, като ОПЕК, МААЕ, ОССЕ.

"Ако преговорите се проведат във Виена, ще се свържем с МНС“, за да "изясним въпроса“ и да "позволим на президента (руския Владимир) Путин да участва“, обяви австрийският канцлер във вторник в изявление, изпратено до пресата. Причината Кремъл да е "загубил апетита си“ за Швейцария. Друг вариант: Унгария Руският президент е издирван със заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС) заради "незаконното“ прехвърляне на украински деца в Русия. Но тези две възможности може да не се харесат на Кремъл.

Русия избягва Швейцария, която реши да наложи санкции на Москва, наложени от Европейския съюз (ЕС), след мащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. "Постоянно споменавах тази наличност (за организиране на срещи) в контактите си с руския външен министър Сергей Лавров през последните месеци“, подчерта ръководителят на швейцарската дипломация.

Но "ми казаха, че откакто Швейцария прие европейски санкции, те са загубили малко апетита си“ да дойдат. Игнацио Касис цитира скорошен прецедент по време на Асамблеята на Междупарламентарния съюз, на която присъства председателят на руския Сенат Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко, близък довереник на Владимир Путин, също е обект на санкции за подкрепа на руската война. Друг вариант може да бъде Будапеща : въпреки че Кремъл не е обявил публично съгласието си, висш служител на американската администрация заяви, че срещата между Путин и Зеленски може да се проведе в Унгария.

Отношенията на Москва с Виена също се влошиха през последните години. Австрия, неутрална страна и член на Европейския съюз (ЕС), но не и на НАТО, преди това се радваше на добри отношения с Русия, благодарение на позицията си на мост между блоковете по време на Студената война. Последните двустранни руско-украински преговори се проведоха в Истанбул, Турция, която, въпреки че е част от НАТО, се смята за по-"приятелска“ към Москва.

