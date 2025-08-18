ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двигател на самолет с 250 души на борда се запали след излитане от Корфу
Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът се набира височина малко след излитането.
Ясно се виждат ярки проблясъци от експлозии в един от двигателите.
Мигове по-късно самолетът прави десен завой докато от двигателя излиза дим.
Боинг 757, превозващ около 250 пътници, излетя от Корфу в събота следобед.
По все още неизвестни причини един от двигателите му се е запалил по време на полет. Самолетът е бил на височина около 1500 фута (455 метра), когато десният двигател е започнал да гори, което е накарало пилотите да го изключат.
Според съобщенията, самолетът е извършил обратен завой, завивайки надясно и летейки успоредно на пистата. По-късно се е насочил северозападно от Корфу, достигайки височина от 6000-8000 фута, преди да се отклони към летище Бриндизи в Италия, където е кацнал безопасно.
Междувременно жители на Корфу заявиха, че са видели двигателя на самолета. Когато самолетът прелетял над пристанището, местните жители и туристите чули оглушителен шум.
Въпреки че летището в Корфу първоначално се е подготвяло за аварийно кацане, пилотите в крайна сметка са решили да се отклонят и да кацнат в Италия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 693
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: