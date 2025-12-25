Сподели close
Дядо Коледа в рамките на коледната си обиколка посети Международната космическа станция (МКС). Това съобщи Обединеното командване на противовъздушната отбрана на САЩ и Канада (NORAD), което следи придвижванията на добрия старец.

Според данни от онлайн картата, по време на раздаването на подаръци в Латинска Америка Дядо Коледа неочаквано е започнал да набира височина и се е изкачил до МКС. След това е продължил пътуването си в Гватемала.

Към 07:00 ч. българско време Дядо Коледа е раздал над 6,4 млрд подаръци.

В нощта на 25 декември NORAD съобщи, че шейната на Дядо Коледа с еленския впряг е прелетяла над Русия. След това той се е насочил към Киргизия, Казахстан, Китай, а след това – към страните от Африка и Близкия Изток.

Традицията да се "проследява" празничният маршрут на Дядо Коледа се появи в САЩ през 1955 г., когато един от най-големите универсални магазини в щата Колорадо публикува реклама с грешка в телефонния номер, на който децата могли да се обадят на Дядо Коледа и да му кажат какво искат за подарък.

В резултат на това започнали масово да постъпват обаждания до началника на управлението на противовъздушната отбрана на континенталната част на страната (сега NORAD) полковник Гари Шаупе. Но той не се смути и съобщил на децата, че военните изпълняват функцията на авиационен диспечер на Дядо Коледа, за да не се изгуби тойт в небето.