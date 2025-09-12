Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс

© Американският президент Донадл Тръмп съобщи, че ще присъства на погребението на Чарли Кърк, докато ковчегът на активиста бе пренесен с Air Force Two от Юта, където той почина, до Финикс, където живееше и където се намира седалището на младежката му политическа организация Turning Point USA,предава Sky News.



Вицепрезидентът на



САЩ Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, при слизането от самолета.



Все още не са обявени подробности за погребението.