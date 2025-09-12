Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Джей Ди Ванс съпроводи ковчега на Чарли Кърк, който бе пренесен с Air Force Two от Юта до Финикс
Автор: Николина Александрова 12:52Коментари (0)84
©
Американският президент Донадл Тръмп съобщи, че ще присъства на погребението на Чарли Кърк, докато ковчегът на активиста бе пренесен с Air Force Two от Юта, където той почина, до Финикс, където живееше и където се намира седалището на младежката му политическа организация Turning Point USA,предава Sky News.

Вицепрезидентът на

САЩ Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс придружиха съпругата на Кърк, Ерика Францве, при слизането от самолета.

Все още не са обявени подробности за погребението.

Още по темата: общо новини по темата: 4
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
12:04 / 10.09.2025
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:50 / 10.09.2025
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
12:03 / 10.09.2025
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:50 / 10.09.2025
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
17:50 / 10.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вертикален газов коридор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: