Джет се удари в надуваема лодка в Гърция, има ранено дете 

© Джет с двама души се сблъска с надуваема лодка, на която също са били двама на плажа Исос в Корфу, пише kathimerini.



При сблъсъка е било ранено 11-годишно момче от Германия, което се е возило на джета.



Към този момент няма данни за други пострадали.



Операторът на джета е 61-годишен мъж, който заедно с шофьора на надуваемата лодка са отведени в пристанищната администрация на острова, за да дадат показания.











