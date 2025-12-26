Американският телевизионен водещ Джими Кимъл, чието предаване беше временно спряно през септември, обяви 2025 г. за "много добра година“ в САЩ "за фашизма“, в реч, излъчена по британската телевизия.Британскиятизлъчва всяка година от 1993 г. коледно "обръщение“ като "алтернатива“ на това на британския монарх. Тази година за говорител е избран Джими Кимъл, звезда от известните "късни нощни шоута“ на американските телевизионни мрежи, чието предаване бе преустановено през септември, след като той обвини американската десница, че се възползва политически от убийството на инфлуенсъра и поддръжник на президента Доналд Тръмп, Чарли Кърк."Мисля, че нямам представа какво се случва с вас. Напротив, знам какво се случва с нас и мога да ви кажа, че по отношение на фашизма, това беше много добра година“, заявява Джими Кимъл в началото на речта си."Тиранията процъфтява тук“ в САЩ, настоя той, след което се спира подробно на временното спиране на предаването му. След обвиненията в цензура Кимъл се врна в студиото седмица по-късно."Фактът, че едно правителство заглушава критиците си, е нещо, което се случва в страни като Русия, Северна Корея и Лос Анджелис, но не и в Обединеното кралство“, иронизира той, като същевременно предупреждава британците: "Всичко се случва много бързо“.Президентът на САЩ, когото той нарича "крал Дони Осми“ – в препратка към Хенри Осми – "беше победен“, уверява той, тъй като предаването му беше удължено до средата на 2027 г.Кимъл призова британците "да не изоставят“ американците. "Преминаваме през много труден период в момента, но ще го преодолеем“.Някои от лицата, които са отправили "алтернативно послание“ през последните години, са комедийният актьор и режисьор Стивън Фрай през 2023 г. и Едуард Сноудън през 2013 г.