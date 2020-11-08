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|Äæî Áàéäúí å íîâèÿò ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ
Êàíäèäàòúò íà äåìîêðàòèòå Äæî Áàéäúí ïå÷åëè ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÑÀÙ, ñúîáùèõà CNN, NBC, Àñîøèåéòåä ïðåñ è ðåäèöà äðóãè àìåðèêàíñêè ìåäèè. Ðåøàâàù ñå îêàçà âîòúò â ùàòà Ïåíñèëâàíèÿ, îòêúäåòî Áàéäúí ïîëó÷è 20 ãëàñà.
È äîêàòî Äæî Áàéäúí âå÷å ìîæå äà áúäå îáÿâåí çà 46-èÿ ïðåçèäåíò íà Ñúåäèíåíèòå ùàòè, ñúïåðíèêúò ìó Äîíàëä Òðúìï èñêà äà îñïîðâà ïî ñúäåáåí ïúò ðåçóëòàòèòå â íÿêîëêî àìåðèêàíñêè ùàòà.
"Ïðîñòè÷êèÿò ôàêò ãëàñè: òåçè èçáîðè äàëå÷ íå ñà ïðèêëþ÷èëè", îáÿâè Òðúìï è äàäå äà ñå ðàçáåðå, ÷å íå ïðèçíàâà ïîáåäàòà íà ñúïåðíèêà ñè.
"Âñè÷êè íèå çíàåì çàùî Äæî Áàéäúí ïðèáúðçàíî è ïîãðåøíî ñå îáÿâÿâà çà ïîáåäèòåë è çàùî íåãîâèòå ìåäèéíè ñúþçíèöè ïîëàãàò òàêèâà óñèëèÿ äà ìó ïîìîãíàò: òå íå èñêàò èñòèíàòà äà èçëåçå íà áÿë ñâÿò", çàÿâè Òðúìï, êîéòî îùå â èçáîðíàòà íîù ñå ñàìîîáÿâè çà ïîáåäèòåë íà èçáîðèòå.
Ðåàêöèÿòà íà Äîíàëä Òðúìï íå å èçíåíàäâàùà: îùå ïðåäè èçáîðèòå òîé îòêàçâàøå äà ãàðàíòèðà ìèðíî ïðåäàâàíå íà âëàñòòà è òâúðäåøå, ÷å ñúïåðíèêúò ìó îò Äåìîêðàòè÷åñêàòà ïàðòèÿ ìîæå äà ñïå÷åëè ñàìî ïðè "ìàñèâíè èçáîðíè èçìàìè".
Â ñúùîòî âðåìå Áàéäúí ïóáëèêóâà ïúðâàòà ñè ðåàêöèÿ: "Î÷àêâà íè òåæêà ðàáîòà", ïèøå òîé â Òóèòúð è äîáàâÿ: "Íî Âè îáåùàâàì åäíî: ùå áúäà ïðåçèäåíò íà âñè÷êè àìåðèêàíöè - íåçàâèñèìî äàëè ñòå ãëàñóâàëè çà ìåí èëè íå".
Êàíäèäàòêàòà íà äåìîêðàòèòå çà âèöåïðåçèäåíòñêèÿ ïîñò Êàìàëà Õàðèñ ïóáëèêóâà â Òóèòúð êðàòêî âèäåî, â êîåòî ñ øèðîêà óñìèâêà íà ëèöå êàçâà ïî òåëåôîíà: "Äæî, óñïÿõìå!".
Ñàìî ìèãîâå ñëåä êàòî àìåðèêàíñêè ìåäèè îáÿâèõà Äæî Áàéäúí çà ïîáåäèòåë íà èçáîðèòå, ïî óëèöèòå íà Íþ Éîðê âå÷å ñå ÷óâàõà îâàöèè è ðàäîñòíè âúçãëàñè. Ïðèâúðæåíèöè íà Áàéäúí ñå ñòåêîõà è ïðåä Áåëèÿ äîì âúâ Âàøèíãòîí.
Äæî Áàéäúí å âèöåïðåçèäåíò íà ÑÀÙ ïî âðåìå íà äâàòà ìàíäàòà íà Áàðàê Îáàìà (2008-2016 ãîäèíà). Ðîäåí å ïðåç 1942 ãîäèíà â êàòîëè÷åñêî ñåìåéñòâî â Ñêðàíòúí, Ïåíñèëâàíèÿ. Â ïðîäúëæåíèå íà 36 ãîäèíè å ñåíàòîð îò Äåëàóåúð â Ñåíàòà íà ÑÀÙ.
Áàéäúí ñå êàíäèäàòèðà äâà ïúòè çà íîìèíàöèÿòà íà Äåìîêðàòè÷åñêàòà ïàðòèÿ çà ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ - ïðåç 1988 è 2008 ãîäèíà. Ïðåç 2008 ãîäèíà ãóáè íîìèíàöèÿòà ñðåùó ñåíàòîðà îò Èëèíîéñ Áàðàê Îáàìà. Âïîñëåäñòâèå Îáàìà íàçíà÷àâà Áàéäúí çà ñâîé âèöåïðåçèäåíò. Äíåñ, 7 íîåìâðè 2020 ãîäèíà, áå îáÿâåíî, ÷å Äæî Áàéäúí ïå÷åëè èçáîðèòå â ÑÀÙ è òàêà ñòàâà ñëåäâàùèÿò ïðåçèäåíò íà ñòðàíàòà.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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