Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.
"Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори", пишат от Комисията.
Това беше едно от обвиненията, заради които служебният вицепремиер подаде оставка.
ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори
©
Още по темата
/
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
18:30
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
15:42
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
14:55
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
09:11
Данил Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
Още от категорията
/
Арестуваха принц Андрю
19.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Андрю е върнал на Норвегия държавния орден за специални заслуги
18:33 / 19.02.2026
Арестуваха принц Андрю
12:53 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.