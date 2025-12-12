Turkiye Today.
Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви на събитие в Брюксел, че първоначалната схема е получила заявления за около 190 млрд. евро - знак за "много силно търсене". Според двама служители ЕК "активно разглежда идеята" за второ издание, но е рано да се каже какъв ресурс би бил наличен. По думите им новият инструмент може да бъде разработен още догодина.
SAFE позволява на ЕС да взема общ дълг и да го отпуска на държавите членки при условията на своя висок кредитен рейтинг, осигурявайки значителни икономии. Заемите са със срок до 45 години и 10-годишен гратисен период.
Междувременно Комисията поиска допълнителни разяснения по инвестиционния план на Гърция в рамките на SAFE. Атина е подала проекти за 2,8 млрд. евро - значително над отпуснатите ѝ предварително 787 млн. евро. Според писмо от 5 декември Гърция трябва да представи преработен план, съобразен с предварителното разпределение.
Говорителят на ЕК Томас Рение подчерта, че всички 19 национални плана се оценяват рутинно и че съдържанието им е "чувствително". Нито един план не е отхвърлен, но от Атина са поискани допълнителни данни за няколко процедури по обществени поръчки, необходими за напредък по оценката. SAFE цели да подпомага съвместните отбранителни поръчки и да укрепи индустриалната база на ЕС в рамките на усилията за стратегическа автономия.
ЕК обмисля втора схема за заеми SAFE за отбранителни проекти
©
Още по темата
/
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
24.11
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
14.11
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
12.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
27.10
Още от категорията
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Земетресение в Румъния
11:44
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
18:37 / 11.12.2025
ЕК завежда дело срещу България
17:44 / 11.12.2025
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:33 / 11.12.2025
САЩ предоставиха на Европа таен план за връщане на Русия в светов...
10:32 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.