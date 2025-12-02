ЕК одобри частично изплащане на 1,6 млрд. евро по ПВУ за България
©
Според ЕК са изпълнени общо 48 от 50-те етапа и цели, за което страната ни се очаква да получи плащане в размер на 1,47 млрд. евро преди края на годината.
България подаде третото искане за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на 1 октомври 2025 г. Плащането е с най-голям брой етапи и цели и обхваща 22 реформи и 19 инвестиции. Водещите мерки са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното здравеопазване и др.
Общата му стойност възлиза на 1,619 млрд. евро. Цялата стойност на плащането се очаква да бъде получена от ЕК след приключването на преговорите по предоговарянето на реформата, свързана с Комисията за противодействие на корупцията. В тази връзка следващата седмица предстои среща на правосъдния министър Георги Георгиев с представители на ЕК
Още по темата
/
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
21.10
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
25.09
Желязков: Има всички предпоставки в най-скоро време Комисията за противодействие на корупцията да бъде с нов състав
26.07
Още от категорията
/
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
12:33
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск
23:22 / 01.12.2025
Евростат: Въпреки спад в ЕС, бедността в България остава висока -...
15:25 / 01.12.2025
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
22:54 / 30.11.2025
Умеров: Започнаха преговорите между украинската и американската д...
19:05 / 30.11.2025
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме...
13:57 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.