EK одобри националния план за отбрана на България по линия на инструмента SAFE
©
Комисията представи на Съвета предложение за одобряване на финансиране за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.
"Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150 милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки - SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от планове SAFE за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Останалите ще последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане". Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите в рамките на инициативата "Действия за сигурност на Европа“ (SAFE).
Още по темата
/
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация, използваме остарели документи за националната сигурност
13.01
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат средства, тъй като руската заплаха се засилва
16.12
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
24.11
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
14.11
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
12.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
Още от категорията
/
Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
22:36
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.