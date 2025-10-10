ЕК отпуска на България 7,4 млн. евро за спешна подкрепа за земеделците

© Европейската комисия прие предложение за предоставяне на близо 50 милиона евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от неблагоприятни климатични явления.



След одобрение от държавите членки в предложението на Комисията се разпределят 7,4 милиона евро за България, 4,2 милиона евро за Латвия, 1,1 милиона евро за Литва, 10,8 милиона евро за Унгария, 14,8 милиона евро за Полша и 11,5 милиона евро за Румъния. Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства.



В шестте страни късните слани, последвани от градушки или проливни дъждове, унищожават големи части от реколтата от плодове, зеленчуци, ядки и семена.



През пролетта на 2025 г. в България се наблюдаваше необичайно време, което започна с високи температури през февруари, което накара овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи.



За да бъде извънредната мярка ефективна, е важно бенефициерите да получат бързо спешната финансова подкрепа. Плащанията по нея трябва да бъдат извършени до 30 април 2026 г.



Припомняме, че по-рано днес Европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен благодари на премиера Росен Желязков и на министъра на земеделието Георги Тахов за това, че са готови да се справят с проблемите.



По селскостопанския резерв в настоящата обща селскостопанска политика (2023—2027 г.) са налични 450 милиона евро годишно. За следващата ОСП (2028—2034 г.) Комисията предлага да удвои резерва за кризи в подкрепа на устойчивостта на европейските земеделски стопани и хранително-вкусовия сектор срещу смущения на пазара.