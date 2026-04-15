Европейската комисия (ЕК) предлага въвеждането на общоевропейско приложение за удостоверяване на възрастта на потребителите в интернет. По информация на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е разработено техническо решение, което може да бъде внедрено в близко бъдеще.

Според нея системата ще бъде базирана на модел, сходен с цифровия COVID-19 сертификат за ваксинация, използван по време на пандемията. Приложението ще бъде с отворен код, няма да съхранява излишни лични данни и няма да позволява проследяване на потребителите. Предвижда се също да може да функционира и извън границите на Европейския съюз.

Фон дер Лайен посочва, че основният приоритет е повишаването на онлайн защитата на децата. Тя отбелязва, че макар интернет да предоставя възможности за обучение и развитие, той крие и значителни рискове.

По нейни данни едно от шест деца е било жертва на онлайн тормоз, а приблизително едно от осем е участвало в подобно поведение спрямо други. С нарастването на времето, което младите прекарват онлайн, се увеличава и вероятността от контакт с вредно или незаконно съдържание.

"Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите", заяви тя, като подчерта, че защитата на непълнолетните е отговорност на институциите.