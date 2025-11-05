европейската високоскоростна железопътна мрежа и ще стимулира инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива за авиационния и водния сектор, пише "Фокус", позовавайки се на информацията от ЕК.
Увеличаване на инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива
Втората инициатива, приета днес – Планът за инвестиции в устойчив транспорт (STIP) – определя общ подход за увеличаване на инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива, съсредоточен върху авиацията и водния транспорт.
За да се постигнат целите на RefuelEU Aviation и FuelEU Maritime, до 2035 г. ще са необходими около 20 милиона тона устойчиви горива (биогорива и електронни горива). Постигането на това ще изисква инвестиции в размер на приблизително 100 милиарда евро.
STIP изпраща ясен сигнал на инвеститорите, че целите на Европа остават в сила и че Комисията ще подкрепи прехода към климатично неутрална икономика. Чрез ускоряване на вътрешното производство на биологични и небиологични горива, Европа може да намали зависимостта си от вносни изкопаеми горива, да повиши конкурентоспособността на своите индустрии и да поведе прехода към чиста енергия в световен мащаб.
Ключови инвестиционни мерки, целящи мобилизирането на поне 2,9 милиарда евро чрез инструментите на ЕС до 2027 г., включват:
– Най-малко 2 милиарда евро за устойчиви алтернативни горива по програмата InvestEU.
– 300 милиона евро чрез Европейската водородна банка за подкрепа на горива на водородна основа за авиацията и корабоплаването.
– 446 милиона евро за проекти за синтетично авиационно гориво и морско гориво по Фонда за иновации.
– 133,5 милиона евро за научни изследвания и иновации, свързани с горивата, по програмата "Хоризонт Европа“.
В допълнение към тези мерки, Комисията, заедно с държавите членки, се готви да стартира пилотен проект eSAF Early Movers Coalition до края на 2025 г., с цел мобилизиране на поне 500 милиона евро за проекти за синтетично авиационно гориво. Комисията ще работи и за укрепване на благоприятните условия за пазарни инвестиции, за да се преодолее инвестиционната разлика.
В средносрочен план Комисията ще работи за създаване на механизъм за свързване на производителите и купувачите на горива, осигуряващ сигурност на приходите и намаляващ инвестиционния риск. Планът ще засили и международните партньорства за разширяване на световното производство на горива и привличане на внос, който отговаря на критериите на ЕС за устойчивост, като същевременно гарантира лоялна конкуренция за производителите и потребителите от ЕС.
ЕК реши да увеличи инвестициите във възобновяеми и нисковъглеродни горива
