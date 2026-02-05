Сподели close
Европейската комисия съобщи на официалния си сайт, че осигурява 347 милиона евро по проекти за допълнителна защита на подводни кабели за пренос на данни. Тези кабели осигуряват 99% от междуконтиненталния интернет трафик.

Европейската комисия обяви, че тази година от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати 60 милиона евро за възстановяване на повредени подводни кабели и 20 милиона евро за поставяне на сензори и други средства за наблюдение на подводната инфраструктура за събиране на океански и сеизмични данни в реално време.

Комисията посочва, че нарастващите заплахи за ключовата инфраструктура изискват мерки за предпазване на кабелите, включително срещу умишлени повреди и саботажи. Първите финансирани проекти ще се реализират в Балтийско море, като впоследствие инициативите ще се разширят към Средиземно море и Атлантическия океан.

Средствата ще се предоставят на служби за гражданска защита, национални организации за преодоляване на щети, брегова охрана и военноморски сили. До края на следващата година общо 533 милиона евро са разпределени за защита на подводните кабели, като вече 186 милиона евро са отпуснати за 25 проекта.