ЕК след срещата в Аляска: Готови сме да продължим натиска върху Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир

© Европейските лидери публикуваха съвместна декларация след преговорите между САЩ и Русия в Аляска, в която се посочва необходимостта от гаранции за сигурността на Украйна и се приветства готовността на САЩ да ги предостави. Изявлението е публикувано на сайта на Европейската комисия.



Съвместната декларация на френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Кийр Стармър, финландския президент Александър Стуб, полския премиер Доналд Туск, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е публикувана днес от Европейския съвет след отчет за срещата от президента Тръмп.



"Лидерите приветстваха усилията на президента Тръмп да спре убийствата в Украйна, да сложи край на агресивната война на Русия и да постигне справедлив и траен мир“, се посочва в изявлението.



"Както заяви президентът Тръмп, "няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение“. Според предвижданията на президента Тръмп, следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни преговори, включително с президента Зеленски, с когото той ще се срещне скоро.



"Ние също сме готови да работим с президента Тръмп и президента Зеленски за тристранна среща на върха с подкрепата на Европа.“



В изявлението се подчертава, че "Украйна трябва да има надеждни гаранции за сигурност, за да защити ефективно своя суверенитет и териториална цялост“.



"Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да дадат гаранции за сигурност. Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля. Не трябва да се налагат ограничения на въоръжените сили на Украйна или на нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето срещу пътя на Украйна към ЕС и НАТО“, заявяват европейските лидери.



"Украйна ще взема решенията за своята територия. Международните граници не трябва да се променят със сила.“



В изявлението се добавя: "Нашата подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да направим повече, за да запазим Украйна силна, с цел да се сложи край на боевете и да се постигне справедлив и траен мир.



Докато "продължават убийствата в Украйна, ние сме готови да поддържаме натиска върху Русия. Ще продължим да засилваме санкциите и по-широките икономически мерки, за да окажем натиск върху военната икономика на Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир.“



Европейските лидери посочват в заключение: "Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мир, който защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността.“