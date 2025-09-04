ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕК за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твърдели, че е целенасочено
По думите ѝ ЕК никога не е посочвала с колко е закъснял самолетът, докато се приземи.
"Никога не сме говорили за нападения срещу нас самите и аз бях много ясна, като казах, че нямаме информация в този смисъл. Но ние сме наясно, че това е проблем, който се случва в нашето небе и в нашите морета постоянно от началото на войната и затова е важно да се справим с него заедно с нашите държави членки", каза още тя пред журналисти в Брюксел.
Инцидентът привлече вниманието на медиите в цяла Европа и предизвика реакции от президента на САЩ Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и други високопоставени лица.
