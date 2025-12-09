ЕК започва разследване срещу Google
©
"Разследването ще проучи по-специално дали Google нарушава конкуренцията, като налага неравноправни условия на издателите и създателите на съдържание или като си осигурява привилегирован достъп до такова съдържание, поставяйки по този начин разработчиците на конкурентни модели за изкуствен интелект в неравностойно положение“, се посочва в изявяването на Комисията.
Тя изразява загриженост, че Google може да е използвал съдържание от уеб издатели, за да генерира услуги, базирани на изкуствен интелект, на своите страници с резултати от търсене, без да предостави подходящо възнаграждение на издателите и без да им предложи възможност да откажат такова използване на тяхното съдържание.
Комисията заявява, че е загрижена и за това дали Google е използвал съдържание, качено в YouTube, за да обучава свои модели за изкуствен интелект, без да предложи на създателите възнаграждение или възможност да откажат.
Още по темата
/
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите
27.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
15.10
Даниел Киряков: Умното прилагане на изкуствен интелект е нещото, към което трябва да се стремим
07.10
Още от категорията
/
Обвиненият за нападението във влак във Великобритания е изправен пред нови обвинения, сред които и нападение над 14-годишно момче
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, ...
16:10 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.