ЕК завежда дело срещу България
Комисията счита, че българското законодателство понастоящем изключва някои частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС за обществените поръчки, дори когато те получават повече от 50% от финансирането си от публични средства. Това изключение от допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки – не е в съответствие с определението в правото на ЕС за "организации, регулирани от публичното право“, посочено в член 2(1)(4) от Директива 2014/24/ЕС и следователно ограничава приложното поле на Директивата.
Комисията започна за първи път процедура за нарушение през януари 2019 г. и многократно е призовавала България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС. Въпреки че България е внесла изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално.
Освен това, дори и да бъдат приети, изглежда, че те все още няма да обхванат всички публично финансирани лечебни заведения, което потенциално би оставило нарушението нерешено. Като се има предвид това и фактът, че не е предоставен ясен срок, Комисията реши да отнесе случая до Съда по член 258, параграф 2 от ДФЕС.
