|ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
• Задължителни писмени договори за доставка на селскостопански продукти, с някои изключения
• По-ясни правила за етикетиране и реклама
• Обществени поръчки, които да дават предимство на местни и сезонни продукти от ЕС
Измененията в действащите закони в рамките на Общата селскостопанска политика имат за цел да укрепят договорната позиция на земеделските производители и по този начин да стабилизират доходите им. В мандата за преговори със Съвета, приет в сряда с 532 гласа "за", 78 гласа "против" и 25 въздържали се, Парламентът предлага няколко подобрения. Съобщиха от европарламента, цитирани от "Фокус".
Писмени договори и организации на производители
Членовете на ЕП подкрепят задължителните писмени договори за доставки на селскостопански продукти. Те обаче предлагат държавите членки на ЕС да могат да освобождават определени сектори от това задължение по искане на организация, представляваща сектора. Парламентът също така намалява прага, при който държавите членки могат да решат, че договорите не са задължителни, от 10 000 евро, предложени от Комисията, на 4000 евро.
С цел да се избегне ненужна конкуренция между производствените модели, членовете на ЕП са против създаването на организации на производители на биологични продукти.
Етикетиране и търговия
Членовете на ЕП искат по-голяма яснота относно използването на термините "справедлив" или "честен" за селскостопански продукти и искат критериите за разрешаване на такова етикетиране да включват приноса на продуктите за развитието на селските общности и насърчаването на развитието на организациите на земеделски производители .
Терминът "къса верига на доставки" на етикетите или в рекламите следва да се използва само за продукти, произведени в ЕС, с ограничен брой посредници между земеделския производител и крайния потребител, или за продукти, транспортирани на къси разстояния или за кратко време, заявяват членовете на ЕП.
Пестициди в внесените храни
Членовете на ЕП добавят към новите правила условие, че храни и фуражи от растителен и животински произход могат да се внасят от трети страни само ако нивата на остатъчни пестициди в тях са под максимално допустимите нива за продуктите, произведени в ЕС.
Обществени поръчки
Страните от ЕС ще трябва да гарантират, че договорите за доставки, възложени по процедури за обществени поръчки, са за селскостопански и хранителни продукти с произход от ЕС, по-специално за местни и сезонни продукти. Приоритет трябва да се дава на продуктите с географски указания на ЕС.
По-строго определение за месо
Членовете на ЕП решиха да въведат ново определение за месо като "ядливите части от животните" и да уточнят, че наименования като "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" трябва да се запазват изключително за продукти, съдържащи месо, и да изключват продукти, произведени чрез клетъчно отглеждане.
Докладчикът Селин Имар (ЕНП, Франция)ж заяви по време на пленарния дебат: "Искаме да се уверим, че земеделските производители имат договор с първия си купувач. Трябва да сложим край на несигурните бизнес отношения, които съществуват в момента. Твърде често те са прекалено небалансирани. Трябва да гарантираме справедливо възнаграждение за тези, които ни хранят, като вземем предвид производствените разходи.
Доходите на земеделските стопани не са просто въпрос на статистика или абстрактни цифри. Това е въпрос на справедливост, достойнство, а понякога дори и на оцеляване. Тези, които произвеждат храната ни, представляват нашата идентичност. Този инструмент е най-малкото, което им дължим", добави докладчикът.
Следващи стъпки
Преговорите с държавите членки относно окончателния вид на закона ще започнат във вторник, 14 октомври.
