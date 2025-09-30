ЕС даде зелена светлина на Prada за придобиването на Versace

© Европейската комисия заяви във вторник, че е дала зелена светлина за придобиването на модната група Versace от италианската Prada, предаде Reuters.



По-рано тази година Prada сключи сделка за 1,38 милиарда долара за закупуване на по-малкия си конкурент Versace от Capri Holdings.



Европейската комисия заяви, че сделката не поражда опасения за конкуренцията.