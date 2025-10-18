ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕС изостава с поставянето на зарядни станции за електромобили
©
Проблемът в случая не е само броя на станциите, но и тяхното разпределение, както и скоростта на зареждане, става ясно от проучването на Motointegrator и DataPulse, които ползват данните на Европейската комисия за държавите в ЕС. Самите страни обаче имат различен подход, затова и сравненията между тях са почти невъзможни. Германия и Франция, например, посочват конкретен брой точки, които ще бъдат пуснати до 2030 – съответно 1 00 000 и 400 000, докато Нидерландия планира увеличение с покритие на определени зони, а не с конкретна бройка.
Както става ясно от доклада, градовете се справят много по-добре. На публикуваната карта тъмносиньото показва кратък път до зарядна станция (0–10 км), по-светло синьо - 10–20 км, розовото - 20–40 км и червено 40 км или повече. Ако някой се чуди защо точно 40 км е избрано за показател, повечето електромобили предупреждават за 50 км оставащ пробег и 40 км се счита за прага на комфорт на шофьора.
Най-много точки за зареждане има в Германия – 181 438, следвана от Франция – 135 432, Нидерландия – 119 731, Белгия – 108 779 и Италия – 66 809, пише Automedia. България е на 21-ро място от общо 30 държави, за които се води статистика – 4330 зарядни, като от тях 14% са със скорост над 150 kW. Най-малко са в Малта – 116 и Кипър – 562.
В класацията не е включена Турция, която не е част от ЕС, но записва най-голям растеж в Европа. Данните показват, че достъпните точки за зареждане са се увеличили от около 11 800 в края на 2023 до около 26 000 година по-късно. По този показател България се справя много добре, като се класира на 11-о място от общо 33 държави с ръст от 24,3% за една година.
Още от категорията
/
Мъжът на Златка Райкова е арестуван за "черно тото": Франция очаква решението на българския съд дали да екстрадира задържаните
17.10
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Изглежда красиво в сакото си": Тръмп похвали облеклото на Зеленс...
22:16 / 17.10.2025
Зеленски: Готов съм да говоря за мир във всеки формат
21:38 / 17.10.2025
Започна срещата Тръмп - Зеленски
21:06 / 17.10.2025
Мъжът на Златка Райкова е арестуван за "черно тото": Франция очак...
19:33 / 17.10.2025
Голяма промяна за потребителите на Месинджър
19:00 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.