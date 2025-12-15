Сподели close
Европейският съвет наложи нови санкции срещу девет лица и организации, които подпомагат функционирането на т.нар. "сенчест флот'' на Русия. Това се посочва в съобщение на пресслужбата на Европейския съвет.

"Ограниченията са насочени към по-нататъшно намаляване на възможностите на Русия да получава приходи за финансиране на агресивната война срещу Украйна. Под санкции попадат пет лица и четири компании, свързани с поддържането на логистиката и финансовата верига на "сенчестия флот".

В списъка са включени бизнесмени, свързани с руските държавни петролни компании "Роснефт'' и "Лукойл'', които контролират кораби за превоз на суров нефт и нефтопродукти от руски произход. Според данни на ЕС, те са укривали истинския произход на товарите и са използвали незаконни и рисковани методи за транспортиране.

Също така са наложени санкции срещу корабни компании, базирани в Обединените арабски емирства, Виетнам и Русия. Става въпрос за собственици и оператори на танкери, които са част от "сенчестия флот" на РФ и вече са били обект на ограничителни мерки от страна на ЕС или други страни.

Лицата и компаниите от списъка подлежат на замразяване на активи, а на гражданите и компаниите от ЕС е забранено да им предоставят финансови ресурси. Освен това за физическите лица е въведена забрана за влизане или транзит през територията на държавите-членки на Европейския съюз.