Европейския съвет.
"Ограниченията са насочени към по-нататъшно намаляване на възможностите на Русия да получава приходи за финансиране на агресивната война срещу Украйна. Под санкции попадат пет лица и четири компании, свързани с поддържането на логистиката и финансовата верига на "сенчестия флот".
В списъка са включени бизнесмени, свързани с руските държавни петролни компании "Роснефт'' и "Лукойл'', които контролират кораби за превоз на суров нефт и нефтопродукти от руски произход. Според данни на ЕС, те са укривали истинския произход на товарите и са използвали незаконни и рисковани методи за транспортиране.
Също така са наложени санкции срещу корабни компании, базирани в Обединените арабски емирства, Виетнам и Русия. Става въпрос за собственици и оператори на танкери, които са част от "сенчестия флот" на РФ и вече са били обект на ограничителни мерки от страна на ЕС или други страни.
Лицата и компаниите от списъка подлежат на замразяване на активи, а на гражданите и компаниите от ЕС е забранено да им предоставят финансови ресурси. Освен това за физическите лица е въведена забрана за влизане или транзит през територията на държавите-членки на Европейския съюз.
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчестия флот" на Русия
©
Още по темата
/
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
30.11
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Още от категорията
/
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:36 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:07 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:45 / 14.12.2025
Стрелба в американския университет "Браун", има жертви и ранени
08:44 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.