Bloomberg. Този път, обаче, в забранителните списъци могат да влязат ценни редки метали като иридий, родий, платина и мед.
Забраната за внос на тези суровини от Русия в ЕС е планирана на фона на изключително ограниченото им предлагане и високи цени. Ако бъдат приети, ограниченията могат да засегнат силно най-голямата добивна и преработваща руска компания "Норилски никел“ на милиардера Владимир Потанин, която до момента не е попадала под санкциите на ЕС.
Допълнително в новия пакет от ограничения може да бъде приета забрана за предоставяне на морски услуги на Русия в износа на нефт. Това на практика означава, че европейски компании няма да може да транспортират и застраховат петролни продукти.
текст: Милен Кандарашев
ЕС обмисля нови санкции срещу Русия. На прицел са редки метали
© Bloomberg
Още по темата
/
Млад украинец: Затваряли са ме 4 пъти за по 3-4 дни в карцер. Винаги за това, че отказвах да пея руския химн
24.02
Румънският вестник "Адевърул": Защо една българска магистрала, свързваща Румъния с Гърция, е от съществено значение
25.01
Още от категорията
/
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн. потребители и ще наложи нашите високи стандарти на стоки и услуги
29.01
"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
29.01
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администрацията на Тръмп в "експлоатация" на Минесота
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:37 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.