Днес Европейската комисия отпусна над 358 милиона евро за 132 нови проекта в цяла Европа в рамките на програмата LIFE за околната среда и действията по климата. Разпределената сума представлява повече от половината от общите нужди от инвестиции в размер на 536 милиона евро за тези проекти, като останалата част идва от националните, регионалните и местните органи на управление, публично-частните партньорства, предприятията и организациите на гражданското общество.Проектите по LIFE играят значителна роля в прехода на ЕС към чиста, кръгова и устойчива икономика, като спомагат за опазването и възстановяването на биологичното разнообразие в ЕС, подкрепят конкурентоспособността на промишлеността и допринасят за дългосрочната цел на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Тези инвестиции ще имат трайно въздействие върху околната среда, икономиката, промишлеността и благосъстоянието на всички европейци. Проектите ще обхващат всички области на програмата LIFE, като мобилизират:225 милиона евро (от които ЕС ще предостави 147 милиона евро) за природата и биологичното разнообразие с 34 проекта за възстановяване на естествените местообитания, крайбрежните екосистеми и сладководните басейни; и подобряване на природозащитния статус на птиците, насекомите, земноводните и бозайниците. Тази инвестиция ще донесе ползи, които поддържат нашата икономика и благосъстояние.133 милиона евро (от които ЕС ще предостави 76 милиона евро) за принос към кръговата икономика и подобряването на качеството на живот, с 31 проекта в подкрепа на прехода към чиста, кръгова, енергийно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика.96 милиона евро (от които ЕС ще предостави 58 милиона евро) за 19 проекта за укрепване на устойчивостта спрямо изменението на климата и усилията за смекчаване на последиците от него.82 милиона евро (от които ЕС ще предостави 77 милиона евро) за 48 проекта, насочени към ускоряване на прехода към чиста енергия.Примери за проекти в подкрепа на устойчивостта, конкурентоспособността и качеството на живот34 проекта ще подкрепят природата и биологичното разнообразие в широк кръг от области. С бюджет от 23,3 милиона евро проектът Heath LIFE в Швеция ще възстанови близо 2000 хектара пустош и ще създаде местообитания, които са от полза най-вече за опрашващите насекоми, пеперуди и гущери. Други проекти ще възстановят и опазят естествените местообитания в цяла Европа, като програмата LIFE for RIVERS в Полша, насочена към реките и влажните зони (с бюджет от 14,8 млн. евро), или програмата LIFE RePeat в Германия, насочена към торфените блата (с бюджет от 16,6 млн. евро). Те също така ще допринесат за обръщане на тенденцията за намаляване на застрашените видове, като например белгийския проект LIFE ToadAlly, който има за цел да подобри природозащитния статус на земноводните (с бюджет от 7,3 милиона евро).Сред 31-те проекта, избрани за насърчаване на по-кръгова икономика и качество на живот, латвийският проект LIFE RiverFlow с бюджет от 8,4 милиона евро ще свърже и подобри повече от 550 км водни обекти. В Швеция по проекта LIFE Woodmer на стойност 3,6 милиона евро ще се произвеждат биополимери от отпадъчна дървесина с цел намаляване на опасните химикали и пластмаси в опаковките и текстилните изделия. Проектът InBioSoil в Испания на стойност 1,9 милиона евро използва гъби за почистване на почви, замърсени с устойчиви органични замърсители.Като част от 19-те проекта за устойчивост спрямо изменението на климата и смекчаване на последиците от него, обявени днес, проектът LIFE COOL ZONE на стойност 4,3 милиона евро в Унгария, проектът impaQt на стойност 5,1 милиона евро в Австрия и проектът I-LIBIM от Испания и Португалия ще предоставят иновативни решения на нарастващото предизвикателство на горещите вълни. С проекта CROPS LIFE на стойност 4,3 милиона евро във Франция селските общности ще се възползват от нови земеделски техники за насърчаване на устойчиво селско стопанство и адаптиране към изменението на климата. Чрез възстановяването на торфищата германският проект LIFE SUPER EU ще улавя въглерод и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие с бюджет от 10,9 милиона евро.За да се гарантира преход към чиста енергия, обявените днес 48 нови проекта варират от ръководени от гражданите местни енергийни кооперации до модернизиране на стари сгради и инсталиране на термопомпи на достъпни цени. Те включват проекта LIFE SUNACADEMY на стойност 1,2 милиона евро — нова академия за обучение в областта на енергията от възобновяеми източници във Франция, с акцент върху жилищните и големите слънчеви инсталации. Проектът NESOIplus на стойност 1,8 милиона евро ще осигури решения за чиста енергия и изграждане на капацитет, насочени към отдалечените островни общности на Азорските острови, Канарските острови и Мартиника. И с бюджет от 1,6 милиона евро, проектът BAIL-RENOV ще даде по-голям акцент върху нуждите на наемодателя през целия процес на енергийно обновяване в имоти под наем във Франция.За 33-годишното си съществуване програмата LIFE е съфинансирала над 6500 проекта за действия в областта на околната среда и климата в целия ЕС и асоциираните държави. Обявените днес 132 проекта бяха избрани от над 895 заявления, подадени в рамките на поканата за представяне на предложения по LIFE 2024.Настоящата програма LIFE започна през 2021 г. и продължава до 2027 г. с бюджет от 5,43 милиарда евро. Безвъзмездните средства, финансирани по програмата LIFE, се управляват от CINEA — Европейската изпълнителна агенция за климатична инфраструктура и околна среда.