ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през второто тримесечие
Текущи и капиталови сметки на ЕС
През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., въз основа на сезонно изгладени данни
– излишъкът по сметката за стоки намаля (+85,8 млрд. евро в сравнение с +113,6 млрд. евро),
– излишъкът по сметката за услуги намаля (+38,4 млрд. евро в сравнение с +46,4 млрд. евро),
– дефицитът по сметката за първичен доход намаля (-14,7 млрд. евро в сравнение с -18,6 млрд. евро) и
– дефицитът по сметката за вторичен доход се увеличи (-28,5 млрд. евро в сравнение с -27,6 млрд. евро).
Освен това, през същия период излишъкът по капиталовата сметка се превърна в дефицит (-12,3 млрд. евро в сравнение с +0,7 млрд. евро).
Основни партньори на ЕС
През второто тримесечие на 2025 г., въз основа на данни без сезонна корекция, ЕС е регистрирал излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (+69,5 млрд. евро), Швейцария (+36,3 млрд. евро), Канада (+10,9 млрд. евро), Хонконг (+9,4 млрд. евро), Бразилия (+7,7 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+5,4 млрд. евро), Япония (+1,1 млрд. евро) и Русия (+0,8 млрд. евро). Дефицити са регистрирани с Китай (-47,3 млрд. евро), САЩ (-13,1 млрд. евро) и Индия (-2,0 млрд. евро).
Финансова сметка на ЕС
Въз основа на данни без сезонна корекция, през второто тримесечие на 2025 г.
– активите на преките инвестиции на ЕС са намалели с 58,8 млрд. евро, а
– пасивите на преките инвестиции са намалели с 68,0 млрд. евро.
В резултат на това ЕС беше нетен пряк инвеститор за останалата част от света с нетен отлив от 9,2 милиарда евро.
В същото време, портфейлните инвестиции регистрираха нетен отлив от 19,4 милиарда евро, а другите инвестиции регистрираха нетен отлив от 22,5 милиарда евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: