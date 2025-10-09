ЕС внася зелени енергийни продукти на стойност 14,6 милиарда евро. Наблюдава се ръст на вятърните турбини

© През 2024 г. ЕС е внесъл слънчеви панели на стойност 11,1 милиарда евро, течни биогорива на стойност 2,9 милиарда евро и вятърни турбини на стойност 0,5 милиарда евро от страни извън ЕС, което прави внос на зелени енергийни продукти на обща стойност почти 14,6 милиарда евро. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Стойността на внесените слънчеви панели е намаляла с 43% в сравнение с 2023 г. поради спад в цените, докато общото тегло на този внос се е увеличило с умерените 2%. Вносът на течни биогорива също е регистрирал спад в стойността от 25%. От друга страна, вносът на вятърни турбини не само е отбелязал 102% ръст в стойността, но и 113% ръст в теглото на вноса. За илюстрация, през 2024 г. ЕС е внесъл 32 373 вятърни турбини, с 9 072 повече отколкото през 2023 г.



Що се отнася до износа, през 2024 г. ЕС е изнесъл слънчеви панели на стойност 0,7 милиарда евро, течни биогорива на стойност 1,8 милиарда евро и вятърни турбини на стойност 2,8 милиарда евро. За разлика от слънчевите панели и течните биогорива, износът на вятърни турбини значително е надвишил стойността на вноса.



Между 2023 и 2024 г. износът на вятърни турбини е отбелязал увеличение в стойност (+41%) и в изнесено тегло (+28%). Що се отнася до количеството, ЕС е изнесъл 17 180 вятърни турбини през 2024 г., със 7 434 повече отколкото през 2023 г.



Що се отнася до слънчевите панели, износът е намалял с 22% по стойност, но е увеличил с 24% по тегло. Износът на течни биогорива е намалял както по стойност (-18%), така и по тегло (-7%).



Китай и Индия: основни партньори за внос на продукти за зелена енергия



Китай беше най-големият доставчик на слънчеви панели, представляващ 98% от целия внос. Въпреки че делът остана същият като през 2023 г., общата стойност на този внос намаля от 19,0 милиарда евро на 10,9 милиарда евро през 2024 г.



При течните биогорива Китай също водеше, но с по-малък дял от 24% от целия този внос, в сравнение с 36% през 2023 г. Сред водещите партньори за внос на течни биогорива бяха още Малайзия (15%), Обединеното кралство (13%) и Бразилия (12%).



През 2024 г. вносът на вятърни турбини беше предимно от Индия и Китай. В сравнение с 2023 г. Китай увеличи дела си от 31% на 43%, докато Индия отбеляза намаление от 58% на 48%.