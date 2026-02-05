France24.
Бурята "Леонардо" е най-новата от поредицата бури, които опустошават Португалия и Испания тази зима, отнасяйки покриви от къщи и наводнявайки градове.
Мъж на около 70 години загина в южната област Алентежу в Португалия, когато колата му бе отнесена от наводнена улица близо до язовир, съобщоват португалските власти.
Един човек е загинал, а друг е в неизвестност след бурята "Леонардо", която връхлита Иберийския полуостров
