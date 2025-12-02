Reuters, EuroNews, Радио Свобода, украински медии като NV дори публикуваха и фоторепортажи от протестите. AFP съобщи, че протестиращи и "полиция се се сблъскали по време на антикорупционна демонстрация в България".
"Десетки хиляди хора излязоха по улиците на София и други големи регионални центрове в България в антиправителствен протест, предизвикан от проектобюджета за 2026 г.", продължава френската агенци.
"В София, столицата на България, протестът беше най-масовият. Според медиите на митинга са присъствали между 30 000 и 100 000 души. Радио Свобода отбелязва, че това е бил "един от най-големите протести" от 1989 г. насам и най-мащабният за последното десетилетие.
Хората блокираха територията пред бившата партийна централа, където се намира Народното събрание.
Те скандираха "Мафия", "Оставка".
Журналистите отбелязват, че в района на офиса на партията ДПС към протеста се присъединиха десетки мъже и младежи в тъмни дрехи и маски. Те са хвърляли шашки и други предмети по сградата на партията и по правоохранителните органи. Други протестиращи са ги разпознали като провокатори, "които нямат нищо общо с протестните действия".
Между "хората в черно и полицията" са възникнали сблъсъци. Има ранени и арестувани, повредени полицейски коли и част от местната инфраструктура.
По-късно президентът на България Румен Радев се обяви за предсрочни избори.
"Но провокациите не променят факта – българите заявяват "не“ на това правителство. Има само един изход – оставка и предсрочни избори“, написа той в социалните мрежи.
Акцията на 1 декември вечерта беше вече втори протест срещу проектобюджета с по-високи данъци за 2026 г. В София и други градове в страната в него участваха десетки хиляди хора.
