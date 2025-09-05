Един загина, а най-малко осем са ранени при масово нападение с нож в Канада

© Най-малко един човек е убит, а осем са откарани в болница след нападение с нож в канадската провинция Манитоба, съобщи The Minnesota Star Tribune, позовавайки се на полицията.



Заподозреният също е мъртъв.



"Един човек е мъртъв, а заподозреният също е мъртъв, след като няколко души бяха намушкани“, се казва в доклада.



Инцидентът, който полицията описва като "събитие с масови жертви“, е станал в имот на Първите нации Холоу Уотър, на около 200 километра (124 мили) североизточно от Уинипег, съобщава BBC.



Говорител на Shared Health заяви пред BBC, че осем души са били транспортирани по въздух или с линейка до местни болници. Те са били лекувани за редица наранявания, казва говорителят.



Stars Air Ambulance потвърди, че е реагирала на спешен случай в Холоу Уотър в четвъртък сутринта и е транспортирала двама пациенти до Центъра за здравни заведения в Уинипег.



Кралската канадска полиция на Манитоба предупреди жителите на общността Холоу Уотър в четвъртък сутринта да очакват засилено полицейско присъствие в общността през целия ден.



В момента няма заплаха за обществената безопасност, заявиха те.



"Изказваме искрени съболезнования на всички членове на Първата нация Холоу Уотър и на всички засегнати от този безсмислен акт на насилие“, заявиха от канадската полиция.



Звеното за тежки престъпления на Кралската канадска конна полиция ще разследва случая.



В писмо до жителите, публикувано онлайн, кметът и градският съвет на Холоу Ривър изразиха съболезнованията си на "засегнатите от тази трагедия“.



Общността Анишинаабе наброява няколкостотин души.



Нападението се случва на третата годишнина от друго масовото нападение с нож срещу племето крий Джеймс Смит и близкото село Уелдън в Саскачеван, при което загинаха 11 души, а много други бяха ранени.



Заподозреният за нападението с нож е починал малко след като полицията го арестува след тридневно издирване. Местните власти разследват и версията нападението да е ''престъпление от омраза''.