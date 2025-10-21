ЗАРЕЖДАНЕ...
Екипът, разследвал обира на бижутата на Кардашиян в Париж, издирва крадците
Става дума за екипа BRB, който наброява около 100 агенти, като повече от дванадесет от тях са специализирани в кражби от музеи. Полицаите ще разгледат видеозаписи, телефонни записи и криминалистични доказателства, а също така ще бъдат активирани и информатори. "Те могат да имат групи, които да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за дълъг период от време“, заявява пред пред британската агенция бивш член на групата, като посочва, че е "100%“ сигурен, че крадците ще бъдат заловени.
Специалистът по кражби на произведения на изкуството Артур Бранд обясни пред Sky News, че критичният "прозорец“ за откриването на откраднатите предмети е първата седмица.
"Тези бижута са толкова известни, че просто не можете да ги продадете. Единственото, което могат да направят, е да стопят среброто и златото, да разбият диамантите, да се опитат да ги нарежат. Така най-вероятно ще изчезнат завинаги. Полицията има една седмица. Ако хванат крадците, предметите може да са все още там. Ако им е нужно повече време, вероятно откраднатите експонати ще са изчезнали и разтопени. Това е надпревара с времето.
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
20.10
Палермо потъна в скръб след убийството на 21-годишен младеж, прострелян в главата при опит да спре бой пред ресторанта на родителите си
12.10
