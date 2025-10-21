Sky News.
Обектът - обгоряло и димящо парче метал - е открит от миньори в събота, на около 30 километра източно от град Нюман, в отдалечен район на щата. Полицията на Западна Австралия е обезопасила мястото и е започнала разследване. Първоначалните експертни оценки сочат, че материалът е изработен от въглеродни влакна и наподобява компоненти, използвани в космическите апарати.
Австралийската космическа агенция също е поела случая и ще извърши допълнителен технически анализ, за да определи точния произход на отломките. От полицията уточняват, че всякаква възможност за връзка с търговски самолети е изключена и обектът не представлява заплаха за обществената безопасност.
Според д-р Горман, отломката най-вероятно е част от четвъртия етап на китайската ракета Jielong, изстреляна през септември. Тя отбеляза, че не е необичайно части от ракети - особено празни резервоари - да оцеляват при навлизането обратно в атмосферата и да достигат земната повърхност.
"Последното изстрелване беше в края на септември, така че отломката вероятно е обикаляла около Земята, преди да бъде внезапно привлечена от атмосферата", коментира тя пред ABC Radio Perth. "Обикновено такива части се намират години по-късно, така че този случай е доста необичаен. Частите са открити почти веднага след падането им", добави тя.
През май тази година фрагмент с размерите на автомобил от съветската ракета Космос 482, изстреляна още през 1972 г., се разби, след като прекара 53 години в орбитата. Първоначално ракетата е била предназначена за кацане на Венера, но поради повреда части от нея навлизат в земната атмосфера още през 80-те години, като едно парче остава в орбитата десетилетия наред.
