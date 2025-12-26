Експерти прогнозираха колко ще стигне биткойнът през следващата година
©
Въпреки това, някои крипто експерти прогнозират, че някъде през 2026 г. цената на Биткойн ще достигне или надхвърли 130 000 щатски долара в резултат на няколко фактора, които също биха могли да накарат инвеститорите да купуват повече злато. Ето какво може да се случи и защо.
Следващата инфлационна паника може да короняса Биткойн като дигитално злато
В исторически план златото е било стандартното средство за защита, когато инвеститорите се тревожат за инфлацията и проблемите с фискалната устойчивост на държавните разходи. Привържениците на Биткойн настояват, че той принадлежи към същия разговор като допълнителен актив с твърди пари, пише money.bg Основният аргумент е, че предлагането на Биткойн е ограничено до максимум 21 милиона монети, а графикът му за емитиране е известен предварително, което му придава оскъдност, подобна на стокова.
Разбира се, BTC не е бил използван векове като средство за съхранение на стойност, както златото. И затова много от комитетите по риска във финансовите институции са били предпазливи относно сериозните инвестиции в него, тъй като не искат да обявяват ново хеджиране срещу инфлация въз основа на едно десетилетие цикли на бум и спад на монетата.
Това не е доказан антиинфлационен актив, но би могъл да се превърне в такъв. Все пак, ако инфлацията се засили отново през 2026 г., докато заглавията за плановете за разходи на правителството продължават да се влошават, вероятно е натискът за диверсификация отвъд облигациите и паричните средства да се засили, особено в рамките на портфейли, предназначени да бъдат устойчиви на инфлация. И това е голяма част от причината, поради която биткойнът вероятно ще види увеличение на търсенето през следващата година.
Новите притежатели ще се държат различно от старите
Най-голямата промяна в наратива за биткойн през последните няколко години идва от одобрението на спот борсово търгувани фондове (ETF) за биткойн, които позволяват на инвеститорите да притежават актива в същите брокерски и пенсионни сметки, които вече използват за акции и индексни фондове. В САЩ спот биткойн ETF-ите вече държат общо активи в размер на над 120 милиарда долара.
Те вече не са незначителни финансови инструменти; те се намират редом с акции и облигации на повечето инвестиционни платформи. Съществуването на тези ETF-и увеличава шансовете монетата да нарасне значително въз основа на търсенето на активи за хеджиране на инфлацията. А сега погледнете настрани.
Стойността на глобалните институционални активи под управление (AUM) е някъде над 130 трилиона долара. Ако само част от този океан от капитал приеме биткойн сериозно като дигитално злато насред широко разпространените страхове относно инфлацията - и е много важно да се отбележи, че очакванията на обществеността за бъдещата инфлация са много по-важни от реалността тук - числата могат да се натрупат изключително бързо.
Ако приемем, че между 0,5% и 1% от глобалните институционални активи в крайна сметка намерят своето място в спот Bitcoin ETF-и, това предполага потенциално нарастващо търсене от порядъка на 650 милиарда до 1,3 трилиона долара. За сравнение, текущата пазарна капитализация на BTC е приблизително 1,9 трилиона долара.
Увеличаването на общата стойност на всички монети до около 2,5 трилиона долара би означавало цена на монетата от около 130 000 долара. Възможна ли е подобна промяна в разпределението до 2026 г.? Възможно е, при условията на по-институционално приемане на Биткойн и страхове от инфлация, които инвеститорите избират да смекчат, като го купуват със значителни пропорции от богатството си.
Само че, преди да продадат фермата и да използват приходите за закупуване на BTC, инвеститорите трябва да са напълно наясно с факта, че истинската ѝ полезност като средство за хеджиране срещу инфлация всъщност не е строго установена.
Така че, макар че е разумно да притежавате малко биткойни или дори много, уверете се, че портфолиото ви е адекватно диверсифицирано с много други видове инвестиции, тъй като ще ви е необходим пълен списък, за да растете и да отблъсквате заплахи от макро проблеми като инфлацията.
Още от категорията
/
Компанията майка на Google купува компанията за центрове за данни и енергийна инфраструктура Intersect за 4,75 милиарда долара
22.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
National Security Archive: Путин разказва на Буш-младши за разпад...
12:30 / 25.12.2025
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
10:20 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.