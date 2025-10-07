Експлозии и пожар в Париж до офиса на френския премиер ден след оставката му

© The Independent Експлозии бяха чути в Париж, преди ван да се запали близо до офиса на френския министър-председател, само ден след оставката му, предава The Independent.



Свидетели съобщават, че са чули три експлозии близо до хотел "Матиньон", където Себастиан Льокорню е трябвало да проведе срещите си след подаването на оставката си, съобщава Le Parisien, цитирана от медията.



Снимки от мястото на инцидента показват горящ ван, докато службите за спешната помощ се опитват да овладеят пламъците. Местните медии съобщават, че огънят е локализиран в рамките на ванa и не се е разпространил към околните сгради.



Все още няма информация какво е причинило експлозиите и пожара.