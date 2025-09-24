Експлозия до кралския дворец в Осло

© Експлозия в центъра на Осло. Норвежката полиция предупреди жителите да стоят далеч от местопроизшествието, тъй като вероятно има още експлозиви, пише tanjug.



Няма към този момент информация за пострадали.



Експлозията е станала близо до университетския кампус и на около 500 метра от кралския дворец и израелското посолство.



"Задържали сме един заподозрян, но интензивно търсим повече информация, както и други хора", каза полицейският служител Брайън Скотнес.



Според TV2 и всекидневникът Aftenposten, задържаният е 13-годишен.