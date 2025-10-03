Експлозия и пожар в нефтопреработвателен завод в Калифорния

© Експлозията е станала на 2 октомври вечерта в нефтопреработвателния завод в град Ел Сегундо, щата Калифорния. Това съобщава вестник Los Angeles Times.



След експлозията в предприятието е избухнал пожар. Причината за инцидента е неизвестна. Според изданието, вероятно става дума за завод на компанията Chevron.



Експлозията и пожарът разтърсиха рафинерията в Ел Сегундо в четвъртък вечерта, предизвиквайки огромни пламъци, които се виждат от километри, пише издането.



Град Ел Сегундо съобщава, че е имало пожар в рафинерията на Chevron, но че няма опасност за обществеността и не са издадени заповеди за евакуация.