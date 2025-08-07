Експлозия в Солун, ранени са петима туристи

© В четвъртък 7 август по обяд в апартаменти под наем в Аспровалта, Солун, е станала експлозия на газова бутилка, в резултат на която са ранени петима туристи, единият от които по-тежко, предава Proto Thema.



Според информацията инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства в 15:00 ч. местно време. Линейките са отишли на мястото и откарали в здравния център в Мадиту петима ранени, сред които 41-годишен мъж с тежки изгаряния. Същевременно е арестувана 86-годишната собственичка на стаите.



И петимата ранени са граждани на Сърбия. Властите разследват причините за инцидента.