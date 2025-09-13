© Силна експлозия от изтичане на газ е станала в събота (13 септември) в бар в района Пуенте де Валекас в Мадрид, в резултат на което са ранени най-малко 25 души, трима от които са в тежко състояние, става ясно от съобщение на мадридската Emergencias Madrid.



Експлозията се е случила на улица "Мануел Марото“ и е засегнала както жилищната сграда над магазин, така и бар Mis Tesoros, който се намира до него. На мястото са пристигнали пожарната и линейки за транспортиране на ранените до болниците.



Полицията е блокирала района и регулира движението, а пожарникарите продължават да разчистват отломките и да разследват мястото.