|Експлозия в магазин за играчки в Москва
Експлозията е станала в известения на повечето руснаци магазин за играчки "Детски мир“. Той се намира на площад Лубянка, близо до централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ).
"За съжаление, според предварителна информация, в резултат на инцидента има един загинал и няколко души ранени“. Това заяви кметът на Москва Сергей Собянин.
Руските информационни агенции съобщават, че сградата, в която има редица ресторанти, други магазини, кино и въпросния магазин за играчки, е евакуирана.
