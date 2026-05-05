В резултат на експлозия в завод за производство на фойерверки в Централен Китай загинаха най-малко 21 души, а още 61 бяха ранени, съобщи китайската информационна агенция Xinhua.

Според китайската агенция експлозията е станала около 16:40 местно време в понеделник във фабрика за производство на фойерверки в Люян, окръжен град близо до Чанша в провинция Хунан.

На мястото на инцидента са били изпратени около 500 спасители.

Си Дзинпин призова да се положат всички усилия за издирването на хората, които все още са в неизвестност, както и за спасяването на пострадалите.

Той също така поиска адекватно отстраняване на последствията и бързо разследване на инцидента, като подчерта, че виновните трябва да бъдат подведени под отговорност.

Си Дзинпин отбеляза, че властите във всички региони и ведомства трябва да извлекат важни поуки от този инцидент и да засилят контрола върху безопасността на работното място.

Властите разследват причината за експлозията, но вече са предприели "контролни мерки“ по отношение на ръководството на компанията, съобщава агенцията.