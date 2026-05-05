В резултат на експлозия в завод за производство на фойерверки в Централен Китай загинаха най-малко 21 души, а още 61 бяха ранени, съобщи китайската информационна агенция Xinhua.
Според китайската агенция експлозията е станала около 16:40 местно време в понеделник във фабрика за производство на фойерверки в Люян, окръжен град близо до Чанша в провинция Хунан.
На мястото на инцидента са били изпратени около 500 спасители.
Си Дзинпин призова да се положат всички усилия за издирването на хората, които все още са в неизвестност, както и за спасяването на пострадалите.
Той също така поиска адекватно отстраняване на последствията и бързо разследване на инцидента, като подчерта, че виновните трябва да бъдат подведени под отговорност.
Си Дзинпин отбеляза, че властите във всички региони и ведомства трябва да извлекат важни поуки от този инцидент и да засилят контрола върху безопасността на работното място.
Властите разследват причината за експлозията, но вече са предприели "контролни мерки“ по отношение на ръководството на компанията, съобщава агенцията.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.